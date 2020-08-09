На Безлюдовке утонул 10-летний ребенок

09 августа 2020 г. 21:02
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9 августа около 16:00 в поселке Безлюдовка 10-летний ребенок утонул в водоеме во время отдыха.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. 

Предварительно установлено, что ребенок во время купания захлебнулся водой. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. 

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.  

 

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