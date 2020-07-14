На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве

На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины по подозрению в убийстве.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.
Задержанный, которым оказался гражданин Украины 1972 года рождения, пешком направлялся из России.
Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Задержанного пограничники передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.