На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве

14 июля 2020 г. 12:08
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На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины по подозрению в убийстве.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Задержанный, которым оказался гражданин Украины 1972 года рождения, пешком направлялся из России.

Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанного пограничники передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.

 

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