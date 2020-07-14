На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве

На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины по подозрению в убийстве.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Задержанный, которым оказался гражданин Украины 1972 года рождения, пешком направлялся из России.

Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанного пограничники передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.