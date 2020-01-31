На Харьковщине горели автомобили: полиция подозревает поджоги

Полиция устанавливает обстоятельства двух случаев повреждения двух автомобилей, которые произошли накануне в Харькове и области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в городе Валки Харьковской области 30 января около 4:00 у дома по улице Первого Мая загорелся автомобиль «Chevrolet Aveo».

Силами наряда ГСЧС пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку автомобиля.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли две бутылки с веществом неизвестного происхождения со специфическим запахом масла.

Той же ночью, как ранее сообщалось, около 2:30 у дома по улице Академика Богомольца в Харькове загорелся автомобиль «Toyota Camry». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. С места происшествия изъят пожарный мусор и направлен на экспертное исследование.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.