На Харьковщине горели автомобили: полиция подозревает поджоги

31 января 2020 г. 16:43
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Полиция устанавливает обстоятельства двух случаев повреждения двух автомобилей, которые произошли накануне в Харькове и области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в городе Валки Харьковской области 30 января около 4:00 у дома по улице Первого Мая загорелся автомобиль «Chevrolet Aveo». 

Силами наряда ГСЧС пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку автомобиля. 

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли две бутылки с веществом неизвестного происхождения со специфическим запахом масла.

Той же ночью, как ранее сообщалось, около 2:30 у дома по улице Академика Богомольца в Харькове загорелся автомобиль «Toyota Camry». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. С места происшествия изъят пожарный мусор и направлен на экспертное исследование.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

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