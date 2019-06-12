На Харьковщине осудили банду, которая грабила заправки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, приговором Дергачевского райсуда области 38-летнего гражданина России признали виновным в покушении на убийство, ряде разбоев и незаконном обращении с оружием.

В течение октября 2011 года по апрель 2013 годп осужденный мужчина вместе с двумя сообщниками совершил ряд нападений на автозаправочные станции.

Разбойники выбирали АЗС, расположенные в малолюдных местах на дорогах. Первое преступление он планировал самостоятельно, приобрел камуфляжную одежду, маску с прорезями для глаз, перчатки и травматическое оружие. Некоторое время наблюдал за работой заправки, а когда убедился, что кроме работников на станции никого нет, совершил нападение. Угрожая оружием, он забрал из кассы почти 23 тысячи гриаен и скрылся.



Еще три нападения он совершил в компании двух товарищей. Разбойники действовали по отработанной схеме: приезжали к «объектам» на машине, выжидали, чтобы на заправке не было клиентов, после этого двое из них нападали на работников АЗС и забирали деньги. Сообщник тем временем, ждал их в машине, на которой нападавшие бежали с места преступления. Суммы, которыми удавалось завладеть злоумышленникам, были разными: однажды в кассе оказалось всего 20 грн., а в другом случае - 15 тысяч.



Для «убедительности» мужчина приобрел огнестрельное оружие. Во время нападений он каждый раз делал предупредительный выстрел в воздух, демонстрируя «серьезность» своих намерений. Чтобы разоблачить и задержать разбойников, была проведена спецоперация.

Во время очередного разбоя, мужчину задержали правоохранители, переодетые в работников АЗС. Нападавший пытался оказать сопротивление и ранил одного из полицейских.



Мужчину приговорили к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Двух сообщников злоумышленника, родных братьев признали виновными в разбое и приговорили к 3 годам лишения свободы каждого.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.