На Харьковщине полицейский вымогал взятку у предпринимателя за нарушения карантина

Красноградский полицейский, узнав, что местное предприятие, которое торгует металлоломом, продолжает работать вопреки карантину, вместо того, чтобы привлечь руководителей к административной ответственности, - предложил закрыть глаза на нарушения за 15000 гривен. Так считает следствие.

За такие действия СБУ совместно с прокуратурой области и территориальным управлением Государственного бюро расследований вручили полицейскому подозрение.

Александр Билка, пресс-секретарь территориального управления ГБР

Правоохоронець підозрюється у проханні надати для себе неправомірну вигоду це ч.1 ст. 368 Кримінального Кодексу України. Правоохоронці також задокументували вимоги підозрюваного одержувати щомісячні платежі у сумі 2 тисячі гривень за неперешкоджання господарській діяльності. На даний момент підозра оголошена, буде обиратися міра запобіжного заходу.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранителями проверяется причастность других сотрудников райотдела к противоправным действиям, а также еще возможные случаи сокрытия подозреваемым полицейским нарушений условий карантина.

Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит штраф от 17 000 до 25 000 гривен или арест от 3 до 6 месяцев или даже тюрьма от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.