На Харьковщине во время пожара в частном доме погибли отец и сын

20 февраля 2020 г. 11:00
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В Богодуховском районе во время пожара в частном доме погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 20 февраля 5:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Максимовка Богодуховского района, где на ул. Харьковской, 34 горело домовладение.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена деревянная веранда и частично - конструкции крыши жилого дома.

Площадь пожара составила около 15 кв.м. В комнате дома были обнаружены тела двух мужчин: 70-летнего отца и его 41-летнего сына.

В 06:30 пожар был локализован, а в 6:54 полностью ликвидирован.

По данным ГСЧС, предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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