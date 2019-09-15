На Холодной Горе во время пожара в доме пострадал харьковчанин

В Холодногорском районе Харькова горел дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 сентября в 23:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по переулку Усовскому, 10/1.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в частном домовладении в одной из комнат горели домашние вещи и мебель в на площади 55 кв. м.

Во время пожара пострадал хозяин дома, мужчина 1976 года рождения.

Пострадавшего с ожогами лица и отравлением угарным газом доставили в областную больницу.

В 23:35 пожар спасатели локализовали и в 01:08 ликвидировали.

Причины возникновения пожара выясняются.