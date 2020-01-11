На ХТЗ в девятиэтажке горел балкон квартиры

11 января 2020 г. 10:20
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10 января в 14:46 пожарным поступило сообщение о возгорании на балконе на девятом этаже жилой девятиэтажки на бульваре Ивана Каркача, 4а в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире, где происходил пожар, находился ее хозяин. Он хаотично пытался потушить огонь, однако его действия имели обратный эффект.

На момент прибытия спасателей в жилой комнате и на балконе горели домашние вещи на площади 2 кв.м.

46-летнего мужчину немедленно вывели из опасной зоны, спасая ему жизнь.

Огонь бойцы ГСЧС локализовали уже через 10 минут. Полностью его погасили в 15:00.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

 

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