На ХТЗ во время пожара в многоэтажке погибла женщина, 13 человек эвакуировали

В Индустриальном районе Харькова пожар в девятиэтажном жилом доме унес жизнь пожилой женщины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 февраля в 8:52 спасателям поступил вызов на пожар в многоэтажке на бульваре Грицевца, 9.
Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в квартире на третьем этаже горят домашние вещи на площади около 10 кв.м.
Во время пожара погибла 93-летняя женщина - хозяйка квартиры, в которой был пожар.
Также из многоэтажки бойцы ГСЧС спасли женщину 1983 года рождения и ее грудного ребенка.
Кроме того, с разных этажей дома были эвакуированы 11 жильцов дома.
В 09:20 пожар был локализован, а в 09:46 полностью ликвидирован.
Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.