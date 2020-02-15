На окружной Hyundai отправил в кювет ВАЗ

Сегодня около 13:00 на окружной дороге в районе пересечения с улицей Клочковской столкнулись Hyundai Sonata и ВАЗ 2112, который от удара вылетел с трассы в кювет.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП.

По предварительной информации, медпомощь участникам столкновения не потребовалась.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет.

Нарушение правил дорожного движения (пункт 10.1 ПДД Украины) допустил водитель Hyundai – на мужчину был составлен протокол по ст.124 КУоАП.