На Основе в цехе загорелся пенопласт

01 декабря 2020 г. 15:28
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Сегодня утром в Основянском районе Харькова произошел пожар в одном из производственных помещений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, сегодня в 08:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Сохора, 1.

Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что горел пенопласт в производственном помещении.

Площадь пожара составляла 70 кв.м.

В 9:28 пожар спасателям удалось локализовать. Полностью потушили его в 10:46.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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