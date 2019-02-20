На проспекте Науки автомобиль сбил женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей ДТП

Харьковские правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 18 февраля в 12:50 на проспекте Науки, 3.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тогда неустановленный автомобиль под управлением неизвестного водителя сбил на пешеходном переходе на женщину, после чего скрылся с места аварии.

По предварительной информации, это был белый кроссовер.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев происшествия обратиться по телефонам: 102, 0985102007 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к майору полиции Скорой Евгении Валерьевне.