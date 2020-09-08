На Салтовке на пенсионерку с дерева упала ветка: женщину госпитализировали

Антон как раз приехал на обед, как прямо у собственного подъезда прямо на его глазах от дерева отломилась огромная ветка и полетела вниз, на лавочку, на которой сидела его соседка - пенсионерка. Старушка в одно мгновение оказалась в ловушке из ветвей. Антон сразу кинулся к ней, начал оказывать первую помощь и вызвал «скорую».

Антон, жительница дома

Был резкий порыв ветра, собственно говоря, ветка упала на неё. Ну, поскольку я сам доктор, я подошел, оценил ситуацию. «Скорая» приехала быстро, полиция приехала быстро. Женщина пожилая, она в принципе одинокая, родственников у неё нет, за ней ухаживают какие-то люди, они меняются постоянно.

Шокированную бабушку медики решили госпитализировать. Ведь, несмотря на преклонный возраст, даже испуг мог проявиться.

Как сообщил позже директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта, тяжелых травм восьмидесятилетняя пенсионерка не получила. Врачи диагностировали у нее легкий ушиб головы.

Местные жители говорят: дерево, которое едва не убило бабушку, с виду было здоровым, а ветвь, скорее всего, сломал сильный порыв ветра.

Светлана, жительница дома

В том году мы убрали все старые деревья - это ж кооперативный дом, и мы убрали через департамент. Эти деревья, они еще зелёные. А видите, получилось так, что одна крона двойная и вот одна сторона - она упала, и женщина, она сидит здесь всё время, и зимой и летом.

В то же время в Харьковском Гидрометцентре говорят, что на несколько дней объявили штормовое предупреждение, ведь местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.