На Салтовке в частном секторе из-за горящих хозпостроек вспыхнула беседка соседнего домовладения

14 февраля 2020 г. 11:00
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В Киевском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в нежилых вспомогательных хозпостройках частного домовладения, из-за которого загорелось соседнее.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 февраля в 21:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Скобелевской, 29, где на территории частного жилого сектора горели нежилые хозяйственные постройки.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в двух из пяти зданий, расположенных вплотную, горят внутренние деревянные конструкции, а также различные электроприборы и детали на общей площади 150 кв. м.

Кроме того, огонь перекинулся на деревянную хозяйственную постройку и беседку соседнего частного домовладения.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 23:33 и ликвидировали в 1:17. Его причина устанавливается.

Как отметили спасатели, травмированных и погибших в результате ЧП нет.

 

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