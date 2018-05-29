На Салтовке во время праздничного застолья женщина убила своего мужа

27 мая харьковским правоохранителям поступило сообщение о том, что в больницу доставили жителя Салтовки с резаной раной живота.

От полученного повреждения 27-летний мужчина скончался в помещении больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении убийства правоохранители разоблачили безработную 42-летнюю сожительницу умершего – гражданку Республики Молдова.

Полицейские выяснили, что супруги праздновали Троицу. Во время распития спиртного между ними возникла ссора. В результате конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За убийство мужа женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.