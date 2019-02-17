На трассе Киев-Чоп столкнулись тягач и авто: четверо пострадавших

17 февраля 2019 г. 17:22
Источник: 112.ua
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Во Львовской области на автодороге Киев - Чоп столкнулись тягач и легковой автомобиль, четверо человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, авария возникла накануне вечером вблизи села Новый Милятин в Бусском районе.

Правоохранители предварительно установили, что между тягачом "Вольво" с полуприцепом под управлением 28-летнего жителя Закарпатской области и автомобилем "ВМW Х5", за рулем которого находился 31-летний львовянин, произошло лобовое столкновение.

"В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров в возрасте от 29 до 32 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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