На улице Академика Павлова пылало здание бывшей психиатрической больницы: подробности

Сигнал о пожаре в заброшенном здании на улице Академика Павлова поступил в полпятого утра на дежурную часть ГУ ГСЧС. Пылало заброшенное здание на территории областной клинической психиатрической больницы № 3.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской Области

На місце події було доправлено п’ять відділень на автоцистернах. По приїзду було встановлено, що площа пожежі складає 600 квадратних метрів. Цей будинок ще з минулого століття. Внутрішнє перекриття, у тому числі перегородки, були дерев’яні, а також там знаходилося дуже багато дерев’яних меблів та інших предметів, тому було швидке розповсюдження вогню.

Здание было давно отключено от энергоснабжения и газа. С начала холодов здесь часто замечали бездомных, которые искали себе там убежища. Поэтому, как одна из версий возгорания рассматривается и неосторожное обращение с огнем

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской Области

Через 30-40 хвилин пожежа була локалізована, а в десять годин десять хвилин пожежа була ліквідована. Хотілось би сказати ,що про пожежу нам повідомили співробітники лікарні, що там розташована . Але вони її побачили вже, коли було охоплене все приміщення.

Также на месте происшествия проводила осмотр оперативная группа Московского отдела полиции. Погибших и пострадавших во время пожара нет.