 

На улице Академика Павлова пылало здание бывшей психиатрической больницы: подробности

09 октября 2019 г. 18:45
Автор: Алина Москаленко
17 просмотров

Сигнал о пожаре в  заброшенном здании на улице Академика Павлова поступил в полпятого утра  на дежурную часть ГУ ГСЧС. Пылало заброшенное здание на территории областной клинической психиатрической больницы № 3.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской Области

На місце події було доправлено п’ять відділень на автоцистернах. По приїзду було встановлено,  що площа пожежі складає 600 квадратних метрів. Цей будинок ще з минулого століття. Внутрішнє перекриття, у тому числі перегородки, були дерев’яні, а також там знаходилося дуже багато дерев’яних меблів  та інших предметів, тому було  швидке розповсюдження вогню.

Здание было давно отключено от энергоснабжения и газа. С начала холодов здесь часто замечали бездомных, которые  искали себе там убежища. Поэтому, как одна из версий возгорания рассматривается и неосторожное обращение с огнем

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской Области

Через 30-40 хвилин пожежа була локалізована, а в десять годин десять хвилин пожежа була ліквідована. Хотілось би сказати ,що про пожежу нам повідомили співробітники лікарні, що там розташована . Але вони її побачили вже, коли було охоплене все приміщення.

Также на месте происшествия проводила осмотр оперативная группа Московского отдела полиции. Погибших и пострадавших во время пожара нет.

 

Видео: 

На улице Академика Павлова пылало здание бывшей психиатрической больницы 09.10.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.