Нападение на таксиста - нетрезвый пассажир ранил водителя ножом

30 декабря 2017 г. 13:27
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Сегодня ночью около 2-30 на улице Зерновой мужчина напал на водителя такси и нанес ему ножевое ранение. 

Как сообщили у отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что между нетрезвым пассажиром такси и водителем возник конфликт. Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в область грудной клетки. Двое прохожих, ставших свидетелями нападения, вызвали полицию и удерживали нападавшего до приезда следственно-оперативной группы.

35-летний нападавший, житель Балаклейского района, задержан. Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины. 

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