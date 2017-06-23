Очередное "пьяное" ДТП - в столкновении Mitsubishi и Audi пострадали два человека

Сегодня ночью около 23-30 на пересечении улиц Моисеевской и Тюринской не разминулись автомобили Mitsubishi Lancer (водителю 24 года) и Audi A6 (водителю 31 год).

Как сообщает УПД ГУНП, с места аварии в больницу были доставлены водитель Audi с закрытой черепно-мозговой троавмой и сотрясением, а также водитель Mitsubishi с травмой головы и, по данным медиков, в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что около 23-00 во время патрулирования Киевского района полицейские заметили автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся по спуску Веснина. Водитель грубо нарушал ПДД - пересекал двойную сплошную разделительную линию, выезжал на встречную полосу и игнорировал требования дорожных знаков.

На требования патрульных остановиться водитель Mitsubishi не отреагировал и, увеличив скорость, поехал в сторону улицы Академика Павлова. На пересечении улиц Моисеевской и Тюринской и произошло столкновение с Audi.

На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения.