Ночью на Салтовке горел ломбард

05 декабря 2019 г. 10:47
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Сегодня ночью на Салтовке произошел пожар в ломбарде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 декабря в 4:12 спасателям поступила информация о пожаре в жилом девятиэтажном доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 62, где на первом этаже располагался ломбард.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник с внешней стороны стены пристройки к жилому дому, принадлежащей ломбарду. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

В 4:25 огонь был локализован и в 4:43 ликвидирован.

Огонь повредил только наружную облицовку стены.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

 

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