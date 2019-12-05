Ночью на Салтовке горел ломбард

Сегодня ночью на Салтовке произошел пожар в ломбарде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 декабря в 4:12 спасателям поступила информация о пожаре в жилом девятиэтажном доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 62, где на первом этаже располагался ломбард.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник с внешней стороны стены пристройки к жилому дому, принадлежащей ломбарду. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

В 4:25 огонь был локализован и в 4:43 ликвидирован.

Огонь повредил только наружную облицовку стены.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причину пожара устанавливают правоохранители.