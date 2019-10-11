Обвал потолка в школе: детали происшествия

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11 октября 2019 г. 18:37
Автор: Алина Курлович
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Большая дыра в потолке, отогнутые железные крепления и пластик - вот так сейчас выглядит математический класс сто двадцать первой школы. Сейчас он закрыт, хотя еще утром там проходили уроки.

Вот кусочек, обвалился пластик. А потом мы уже начали дальше додирать с рабочими.

Класс находится на втором этаже. В момент обвала с потока уроков не было. Поэтому пострадавших нет. В школе успокаивают – дети в безопасности. Их перевели в другие классы.

Виктория Горовая, директор школы

У нас перегородки не бетонные, у нас перегородки - дранка и штукатурка. Штукатурка из глины и песка, потому что это было в 1953 году. И обвалилось немножко штукатурки. После этого мы зашли в кабинет и дернули за это - и всё обвалилось.

Последний ремонт в этом классе делали несколько лет назад на средства родителей – они захотели сделать для детей современный класс. Но под пластиком, которым тогда обили потолок – совсем не видно разрушения. Директор предполагает: виноваты дожди.

Виктория Горовая, директор школы

Потом родители решили, что это не эстетично, сделали более современно, сделали свет. Ну, чтобы хорошее освещение. Опустили немножко ниже вот этот потолок. А он же легкий! Верхний слой штукатурки, видимо, от вот этой бури, которая была, видимо, он немножечко намок, и он - обвалилась штукатурка.

Евгения Старостенко, мама

Каждый месяц вроде бы. Но мы только первый раз вот ходим в первый класс. 50 гривен на нужды школы, по-моему, но это по желанию, никто никого не заставляет.

Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают размер ущерба и состояние всего потолка.

Юрий Сидоренко, глава департамента коммуникаций Харьковского городского совета

На вихідних визначать стан стелі на усіх двох поверхах цієї школи, і тоді буде зрозуміло, чи треба переносити навчальний процес кудись в інше місце, чи можна обійтися поки що ремонтом одного кабінету, а решта - зробити трохи пізніше.

Когда проводился ремонт крыши в учебном заведении, в департаменте пока не могут ответить. Когда закончат работу экспертная комиссия - неизвестно.

 

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