Ограбил кредитную компанию и аптеку: полиция ищет мужчину, совершившего два разбойных нападения за пару часов

Харьковская полиция разыскивает грабителя, совершившего 22 октября два разбойных нападения в Индустриальном и Немышлянском районах города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 22 октября около 13:50 в полицию поступила информация о том, что в кредит-кафе на проспекте Александровском зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами в сумме более 5700 гривен.

Через 2 часа похожий по приметам мужчина зашел в помещение аптеки на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова и аналогичным образом под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто завладел деньгами в сумме 6000 гривен.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают его для задержания.