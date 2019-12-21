ООС: боевики обстреляли жилые дома

21 декабря 2019 г. 16:46
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В Золотом-4 на Луганщине в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Сегодня утром, со стороны  Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела поврежден шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Свободная", - сообщается на сайте Нацполиции в Луганской области.

Информации относительно жертв и пострадавших не поступало. Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.

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