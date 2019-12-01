Под Донецким аэропортом трагически погибла знаменитая "баба Маша"

В поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области сгорел дом Марии Горпинич, известной как "баба Маша". Она была одной из 38 человек, которые остались жить в поселке.

О пожаре в Facebook сообщил координатор гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин. По его данным, пожарных не пустили в поселок из-за соображений безопасности.

"В 2014-м баба Маша похоронила своего мужа, а в 2015-м осколком ранило ее сына, который вскоре умер и был похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе. Сегодня в рай ушла баба Маша, отмучившись 5 с половиной лет внутри войны... Царство ей небесное!" - написал Каплин.

Как уточнили ТСН в миссии, главной причиной возгорания они считают свечу или керосиновую лампу, так как электричества в доме не было все годы войны.

Пожарные в этой зоне не имели права ехать по полю к пожару, а ближайшим путем через Бутовку не могли проехать, поскольку Совместный центр координации и контроля (СЦКК) не мог подтвердить перемирие.

