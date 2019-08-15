Под Харьковом до ночи тушили крупный пожар в поле

С наступлением жаркой погоды в Харьковской области растет количество пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша, стерни и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, только за прошедшие сутки на тушение пожаров в природных экосистемах пожарные выезжали 23 раза, а общая площадь этих пожаров составила более 10 га.

Так, около 16:40 пожар возник возле села Верхний Бишкин Первомайского района. Там в результате выжигания стерни на поле огонь перекинулся на сухую траву и затем на хвойную подстилку лесного массива.

На момент прибытия на место пожара спасателей из районного центра горело уже 5 га стерни, 2 га сухостоя и кустарников и 1 га хвойной подстилки. Тушить пламя пожарным помогали также фермеры и лесники.

Огонь локализован в 17:40, но полностью ликвидировали только в 00:16.