 

Под Харьковом до ночи тушили крупный пожар в поле

15 августа 2019 г. 11:45
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С наступлением жаркой погоды в Харьковской области растет количество пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша, стерни и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, только за прошедшие сутки на тушение пожаров в природных экосистемах пожарные выезжали 23 раза, а общая площадь этих пожаров составила более 10 га.

Так, около 16:40 пожар возник возле села Верхний Бишкин Первомайского района. Там в  результате выжигания стерни на поле огонь перекинулся на сухую траву и затем на хвойную подстилку лесного массива.

На момент прибытия на место пожара спасателей из районного центра горело уже 5 га стерни, 2 га сухостоя и кустарников и 1 га хвойной подстилки. Тушить пламя пожарным помогали также фермеры и лесники.

Огонь локализован в 17:40, но полностью ликвидировали только в 00:16.

 

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