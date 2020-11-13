Полиция почти два часа вела переговоры с мужчиной, который угрожал подорвать себя гранатой

Десять утра, частный сектор в Основянском районе Харькова. Несколько домов на улице Квитковской ограждены красно-белой лентой. Тут машины полиции и скорой помощи. Рядом с одним из домов - спецназовцы. Известно, что там находится человек, который угрожает взорвать себя гранатой. Утром, около девяти, полицейские пришли к нему домой, чтобы провести обыск по делу о наркотиках.
СЕРГЕЙ ЧИЖ, начальник следственного управления Харьковкого облуправления Нацполиции Украины
На місці події було встановлено. що громадянин дійсно дістав предмет, схожий на гранату. Тому було, в першу чергу, забезпечено охорону громадського порядку та задіяно спецоперацію, яка увійшла в дію
ЮРИЙ ЮРЧЕНКО, начальник Основянского отдела полиции
На момент, коли приїхали співробітники поліції, від був один, його родичі встигли покинути домоволодіння. Будемо розбиратись в обставинах. На даний момент не можу сказати, що конкретно, вимог ніяких він не висував
Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов. В дом полицейские не заходили. Разговаривали по телефону и через окно.
СЕРГЕЙ ЧИЖ, начальник следственного управления Харьковкого облуправления Нацполиции Украины
Громадянин, який погрожував працівникам поліції, передав гранату працівникам поліції , і на даний час працюють працівники вибухо-технічного управління, проводять огляд місця події встановлюють всі обставини справи
Граната, которой угрожал мужчина, похожа на РГ - 42. В боевом ли она состоянии, полиция выясняет.
О задержанном известно, что ему шестьдесят шесть лет, ранее был осужден за кражу.
Соседи рассказывают, что мужчина был тихий, хлопот от него не было. В противоположность его сыну. Тот, говорят, злоупотреблял спиртным.
ОЛЬГА, соседка задержанного
Нормальный, хороший, общаемся с ним. Просто, что у него жизнь так сложилась, что он больной очень. Все время в больницах. А денег, видно, не хватает, а этот пьяный всё время…
Задержанного выводят из двора. Сопротивления он не оказывает.
Дело полиция расследует как незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь полицейского. Это - до пятнадцати лет колонии или пожизненное заключение.