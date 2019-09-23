Харьковчанин приставал к маленькой девочке возле магазина

В Харькове задержали мужчину, который на улице приставал к маленькому ребенку.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области рассказали, что 22 сентября около 16:00 в полицию поступило заявление от родителей 6-летней девочки.

Заявители рассказали, что на улице Дизельной к их шестилетней дочери приставал незнакомый мужчина.

Правоохранители установили, что пока родители зашли в магазин, к их дочери подошел незнакомый человек и поцеловал ее в губы.

Родители догнали мужчину и вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний, ранее не судимый харьковчанин. Свой поступок мужчина внятно объяснить не смог.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Слободском отделе полиции. Проводится проверка.