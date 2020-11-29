Протесты в Минске: часть митингующих разогнали силовики, есть задержанные

29 ноября 2020 г. 17:40
Источник: 112.ua
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В Минске силовики разогнали часть протестующих во время "Марша соседей". Против них использовали газ, сообщает TUT.BY.

"Минск. Так выглядел разгон протестующих в Домбровке. На видео - десятки людей в форме... Люди стоят с поднятыми руками, в конце видео в них распыляют газ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что силовики задерживали людей, некоторых из них били палкой.

В списке задержанных 29 ноября, который ведет правозащитный центр "Вясна", уже 46 фамилий, почти все - в Минске.

Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит воскресный "Марш соседей".

Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца.

Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты.

Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

 

Видео: 

Силовики преследуют людей во дворах на улице Воронянского

Задержания в Лошице днем 29 ноября

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