В Харькове, выпав из окна, погиб 4-летний ребенок: новые подробности с места трагедии

Четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа и сразу от удара скончался на месте. По предварительной версии, малыш был дома с 19-летней мачехой. Женщина спала, а ребенок проснулся раньше и с кровати, которая стояла рядом с окном, перебрался на подоконник.

Лилия, жительница соседнего дома

Дочка моя говорит, потому что она там стояла, говорит, что она даже не плакала. Ей говорят: «Ты хотя бы слезу пусти для приличия». А она говорит: «Я ему не мать». Сначала все ей не поверили, думали, что у неё «крыша поехала». А потом говорят, что она действительно не мать, и ей всё равно.

В опасных условиях ребенок уже находился не впервые, уверяет Елена. За четыре недели до этого случая уже была подобная ситуация. Тогда ребенка удалось вовремя снять с окна.

Елена, жительница дома

Я девчонкам сказала, кто живет с 6 этажа – пойдите, родителей предупредите хотя бы, чтобы его убрали. Пока дети бегали на 6 этаж, я вот так вот бегала и ловила. Думала - упадет ребенок или не упадет. Ну, ее разбудили. Предупредили. Это был первый раз. Второй раз - уже печально.

А вот Юлия мачеху погибшего мальчика знает почти всю жизнь. Девушка уверяет, что у Лизы у самой было тяжелое детство. За ней никто не ухаживал.

Юлия, знакомая мачехи погибшего ребенка

У неё родители алкоголики. Над ней в школе всегда издевались. Мне её всегда жалко было, потому что семья неблагополучная. Мама пьет. «Хочешь кушать, ну пойди там, тебе 5 лет, яичницу поджарь». Ну, такое вот. Я помню, даже ситуация была, она сама себе уши проколола, чтобы быть такой, как все.

После смерти матери Лизу отправили в детский дом, из которого впоследствии девушка сбежала. Поэтому, говорит Юля, Лиза никогда не видела, как надо воспитывать ребенка, поэтому она и не умела присматривать за малышом. Но это не значит, что она не должна была быть внимательнее, уверена девушка.

Юлия, знакомая мачехи погибшего ребенка

Ты прекрасно знаешь, что он туда лазит. Почему ты не закрыла окно? Может, она действительно спала, не видела… Но она виновата в том, что она не закрывала окно, зная, что он там постоянно сидит. Сколько девочки бегали и кричали: «Лиза, он на окне сидит – закрой окно», «Лиза, он на окне сидит!»

В полиции говорят, экспертизы о том, действительно ли на самом деле женщина была накануне пьяной, не проводили.

Впрочем, у пары есть еще один ребенок – трехлетний мальчик. Сейчас его забрали соцработники. Известно, что родная мать детьми не занималась, оставила их отцу, а тот переложил бремя воспитания на сожительницу.

Анна Терещенко, инспектор Индустриального отдела полиции ГУНП в Харьк. обл.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язки по вихованню дитини або особи, що встановлено опікунство, або піклування. Санкція даної статті - до 5 років позбавлення волі. Слідство триває, будуть проводитися відповідні перевірки, встановлюватися причетність осіб до даного злочину.

Правоохранители обращают внимание родителей на необходимость контролировать и держать закрытыми окна и форточки при наличии маленьких детей в доме.

В Харькове и области это – не первый случай, когда дети выпадали из окон.