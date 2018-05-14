СБУ пресекла попытку похищения спецслужбами РФ россиянина

14 мая 2018 г. 22:30
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Сотрудники СБУ в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина России. Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, в 2014 году мужчина переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.

Оперативники СБУ установили, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции. Злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

По данным СБУ, для выполнения «грязной» работы, а именно похищения россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 000 долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ.

В результате многоходовой спецоперации с привлечением подразделений ГУНП в Харьковской области оперативникам контрразведки СБУ удалось предотвратить похищение россиянина. Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 000 американских долларов, полученные от спецслужб, и средства связи с российскими кураторами.

Уголовного производства открыто по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Видео: 

СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії

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