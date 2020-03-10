Сел за руль без документов и проехал на красный свет: пьяный водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП

10 марта 2020 г. 18:18
Автор: Кристина Асыка
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На проспекте Науки сегодня ночью произошла авария с участием трех автомобилей. По информации свидетелей из соцсетей, Мерседес на еврономерах, в котором находилась компания иностранных студентов, на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. После этого столкнулся с Ауди, а ее, в свою очередь, отбросило на припаркованный Опель.

Во время оформления ДТП, патрульные заподозрили, что водитель Мерседеса может быть "навеселе".

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

У водія транспортного засобу Мерседес було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці, він погодився. У крові керманича було зафіксовано приладом "Драгер" 1.01 проміле, що перевищує норму в 5 раз

На водителя Мерседеса инспекторы патрульной полиции составили ряд административных материалов. В частности, протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, протокол за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП и управления транспортными средствами без соответствующих документов.

А на Одесской в эти выходные задержали нетрезвого водителя такси. Количество спиртного в его крови превысило норму в 15 раз. По информации из соцсетей, Рено стоял посреди дороги на встречной полосе движения, а двери у водителя были почему-то открыты. Поняв, что «запахло жареным» человек попытался скрыться. Однако не удалось. Когда на место прибыли патрульные -заверил, что никуда не ехал.

Всего за три выходных дня, садились за руль "под мухой" 65 водителей, говорят в управлении патрульной полиции.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

За минулі вихідні та святкові дні патрульні опрацювали 2 316 викликів на «102». Виїхали на 72 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 11 з травмованими. Також склали 65 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння

В дальнейшем составлены административные материалы по ДТП будут переданы в суд.

Видео: 

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП - 10.03.2020

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