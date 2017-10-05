Смертельный котлован. Подробности страшного падения на улице Ковтуна

Яма, глубиной около двух метров, на дне которой еще заметны следы крови. Мужчина, который попал в эту ловушку на ночь, глядя со среды на четверг спасти медикам, не удалось. Жильцы дома по улицы Ковтуна, 17 где произошло чрезвычайное происшествие говорят, траншею начали рыть еще накануне днем, выкопали и оградили. Почему погибший не заметил ограждения - выдвигают несколько собственных версий:

Анатолий и Владимир, жители дома №17

Вы тут живете? Да ось тут. Как давно вырыли котлован? Вчера в час начали, я полвторого выходил и видел. Как вы думаете, из-за чего могло случиться. Говорят, он с ограждением упал. Та может пьяный был, а может и трезвый, может человек больной был

Полицию и скорую вызывали парень и девушка, которые возвращались ночью домой и стали свидетелями того, как мужчина упал в траншею. Личность погибшего до сих пор не установили, по словам правоохранителей, которые прибыли на место, никаких документов при себе потерпевший не имел. На вид ему приблизительно шестьдесят лет. На вопрос журналистов был ли у него шанс спастись, следователи ответили негативно, говорят, умер мгновенно, очень сильно ударился головой:

Людмила Шмырева, начальник сектора Слободского ОП

Парень провожал девушку домой и видел как человек с явными признаками опьянения шатаясь шел домой и вцепился за ограждения и на глазах упал в траншею, ограждения не сплошные, а расставлены на расстоянии, и от барьера к бартеру протянута лента . Человек держался руками за само ограждение, шатался, потер ял равновесия упал в теплотрассу, а ограждение упало сверху на него "Харьковские тепловые сети" - своей вины в гибели мужчины не видят.

В мэрии говорят, сотрудники предприятия все сделали правильно, с соблюдением правил безопасности, соответствуя обычной процедуры:

Юрий Сидоренко, директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

Вчера вечером "Тепловые сети" вырыли там яму для ремонта, который обирались проводить на сетях, оградили все должным образом ну а ночью случилось, то что случилось. Если полиция найдет там хоть какую-то мало-мальскую вину посадовых особ Харьковских тепловых сетей, но ми ее не видим, ну, наверное, будут какие-то взыскания, но скорее всего, не за что

На месте, где разбился неизвестный мужчина сегодня ремонте работы не проводят. Данные о событии внесены в Единственный реестр досудебных расследований - ст. 115 Криминального кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".