«Спасал» задержанного: под Киевом пенсионер МВД с пистолетом напал на полицию

В Яготине вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, в автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного в отдел полиции.
В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяслав-Хмельницком с оружием напали на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами.
Вдруг им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках и выкрикнул, что он - начальник полиции.
Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.
Однако полицейские быстро обезвредили «освободителя», забрав у него оружие, и надев ему наручники.
В качестве вещественного доказательства у него изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».
Как выяснилось, нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.
По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужчине объявлено о подозрении.
Меру пресечения ему изберет суд.