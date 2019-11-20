«Спасал» задержанного: под Киевом пенсионер МВД с пистолетом напал на полицию

20 ноября 2019 г. 17:30
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В Яготине вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, в автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного в отдел полиции. 

В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяслав-Хмельницком с оружием напали на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами.  

Вдруг им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках и выкрикнул, что он - начальник полиции.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

Однако полицейские быстро обезвредили «освободителя», забрав у него оружие, и надев ему  наручники. 

В качестве вещественного доказательства у него изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР».

Как выяснилось, нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужчине объявлено о подозрении. 

Меру пресечения ему изберет суд.

 

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