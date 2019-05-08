Суд вернул в собственность лесного хозяйства 8 га земли

08 мая 2019 г. 15:12

Харьковский районный суд области удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении в собственность лесхоза незаконно отчужденных земель.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, речь идет о 8 га земель лесного фонда на территории Будянского поселкового совета. Эти территории в 2008 году Харьковская райгосадминистрация выделила как земли запаса в собственность четырем людям для ведения личного сельского хозяйства.

Однако выделение участков произошло незаконно, потому что они длительное время находились в постоянном пользовании ГП «Октябрьский лесхоз» и на них расположен многолетний лиственных лес. Сразу после получения земель новые владельцы продали свои участки гражданину другого государства за 320 тысяч гривен.

Для того, чтобы вернуть лесные угодья государству, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными и отмене распоряжений райадминистрации о выделении земель, признании недействительными госактов на право собственности, истребовании и возвращении участков, отмены их государственной регистрации.

Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Продолжается время апелляционного обжалования судебного решения.

Кроме того, по факту незаконного выделения леса в частные руки пока продолжается досудебное расследование.

 

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