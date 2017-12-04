Суицид, неудачный руфинг или несчастный случай? В ночь на воскресенье разбился 17 летний парень.

04 декабря 2017 г. 18:08
Автор: Вилен Мода
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О том, что у этой многоэтажки на проспекте Тракторостроителей лежит тело подростка, полицию уведомил кто-то из прохожих около трех часов ночи. Парень лежал с разбитой головой, в луже крови, у входа в четвертый подъезд.

Николай, житель дома

 Да вот тут вот. У этого подъезда. Упал или что? Ну хто его знает... Ну разбился. Было огорожено вот здесь. Ну тут милиция была, скорая была

Оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, говорят в Московском отделе полиции, было установленно, что парень скорее всего выпал из окна лестничной площадки 9-го этажа. Также известно, что на последнем этаже того же подъезда проживает его отчим. Пообщаться с мужчиной журналистам не удалось - по словам соседки, после трагедии он уехал, а дома нет  никого уже второй день. Впрочем, жители отметили, что время от времени видят здесь компании молодежи со спиртными напитками.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского отдела полиции

 По предварительным данным, выпал из окна на 9 этаже. Окно находилось между этажами. Мать пострадавшего утверждает, что при жизни её сын не употреблял никаких психотропных веществ, не употреблял алкоголь, никаких намерений свести счеты с жизнью не высказывал. Также добавила , что сын увлекался фотографией любил фотографировать себя с различных высоких точек.

Поэтому в рамках уголовного производства правоохранителями будет проверяться возможность гибели 17 летнего юноши из-за опасного увлечения руфингом и охотой на необычное селфи.

 

Видео: 

В ночь на воскресенье разбился 17 летний парень. - 04.12.2017

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