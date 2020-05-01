Тройное ДТП на Салтовке: подробности аварии и комментарии водителей

Тройное ДТП на улице Героев Труда произошло около 10 утра. Дорогу на Салтовке не поделили иномарки Lexus, Peugeot и Chevrolet. При этом Lexus от удара перевернулся вверх колесами.

Водитель Peugeot рассказывает, припарковал авто справа у дороги и пошел ловить рыбу. Услышал громкий удар. Прибежал на место аварии и увидел, что в его машину врезался Lexus. Теперь подсчитывает убытки из-за ДТП. Уверяет, что ремонту авто не подлежит.

Антон Шеховцов, водитель Peugeot:

Лексус ехал с той стороны, в момент пререстройки он зацепил машину Шевроле и на всей скорости вьехал в нашу машину сзади. Машина ремонту не полежить полностью. Максимум: двигатель можно спасти. Не знаю, тисяч 50 ущерба.



Водитель Lexus говорит - освидетельствование на алкоголь прошел на месте и драгер показал, что он был трезв. По его словам, ехал со скоростью около 80 километров в час.

Влад, водитель Lexus:

Попал в ДТП, ну как, все попадают. Выходят на улицу, все спотыкаемся, падаем. Вот я выехал на улицу, попал в ДТП, не на большой скорости, 80 км максимум – А как, обходили кого-то? – Не обходил, просто перестроился, стояла машина припаркованная и всё. – Вы не увидели просто? – да.

На место аварии прибыли спасатели и медики. Однако обошлось без жертв и пострадавших. В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области подчеркнули, что собрано первичные данные, которые передадут в отдел поиска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.