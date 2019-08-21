У задержанных за попытку захвата государственного предприятия на Харьковщине, изъяли арсенал оружия – полиция

Полицейские изъяли арсенал оружия у задержанных, которые пытались захватить государственное предприятие на Харьковщине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики.

Напомним, как сообщалось, 20 августа группа молодых людей совершила попытку рейдерского захвата государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках, с копьем, вступили в конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль «Лексус», а затем скрылись на трех автомобилях с места происшествия.

Через несколько часов правоохранители обнаружили автомобили с 15 злоумышленниками на территории соседнего района.

Мужчины в возрасте от 21 до 42 лет оказались харьковчанами, все они работают в одном из охранных предприятий города.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все они задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.