 

У задержанных за попытку захвата государственного предприятия на Харьковщине, изъяли арсенал оружия – полиция

21 августа 2019 г. 11:50
17 просмотров

Полицейские изъяли арсенал оружия у задержанных, которые пытались захватить государственное предприятие на Харьковщине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики. 

Напомним, как сообщалось, 20 августа группа молодых людей совершила попытку рейдерского захвата государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках, с копьем, вступили в конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль «Лексус», а затем скрылись на трех автомобилях с места происшествия. 

Через несколько часов правоохранители обнаружили автомобили с 15 злоумышленниками на территории соседнего района. 

Мужчины в возрасте от 21 до 42 лет оказались харьковчанами, все они работают в одном из охранных предприятий города. 

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все они задержаны, им  грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.