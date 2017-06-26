Убийство студента-иностранца в центре Харькова. Подробности

Информацию о конфликте между гражданами на Сумской экипаж патрульной полиции получил около 3 часов ночи, а буквально через несколько минут еще одно сообщение - прямо на проезжей части, на пересечении с проспектом Правды, лежит истекающий кровью мужчина

На вызов прибыло сразу два экипажа патрульных и "скорая", но помочь пострадавшему с ножевым ранением не смогли. Позже сотрудники полиции установили личность умершего - им оказался 24-летний гражданин Марокко. Драка, по словам очевидцев, произошла между двумя компаниями, проводившими время в лаундж -баре. Александр работает здесь старшим смены. Накануне вечером, вспоминает охранник, пришли иностранцы: четыре парня и одна девушка, а буквально через полчаса появилась еще одна компания - трое молодых парней славянской внешности. После посиделок и коньяка, рассчитавшись по счету, все трое пошли на выход. И столкнулись с компанией иностранцев.

Александр Бондарь, нач. охраны "Infinity Lounge"

Когда я развернулся, посмотрел на дорогу, я увидел этого парня мороканского в белой футболке, штаны у него были все в крови и за ним бежали три русских парня этих. Я побежал в эту всю ситуацию. Я хотел его остановить, чтобы он прилег, и вызвать "скорую". Остановить парней, чтобы они не гнали его, потому что он, видимо, очень испуган был и в шоковом состоянии просто убегал от них. За ним след был крови

Погибший Мухамед, рассказывают его друзья, снимал квартиру в Харькове, учился в медицинском на стоматолога, занимался спортом, был человеком добрым и не конфликтным. Но по версии иностранцев, удар ножом он получил от одного из охранников, после разброк из-за разбитого стакана

Бигаш Закария, приятель погибшего

Ребята наши они были в клубе, в этом заведении. Но он только пришел в гости, мимо. На улице встретиться. Типа, а давай встретимся ты где? по улице Сумской, а давай к нам. Это произошло буквально на улице. Ребята вышли со стаканами разбили стакан, так и начинался конфликт. Они сказали, что заплатите триста гривен, а то стакан. Иди сюда, почему так и так вот... вы знаете как. И перешло в конфликт

Крепко досталось ещё одному парню из их компании, его избили ногами - говорит Бигаш. В Киевском райотделе обстоятельства драки, закончившейся трагедией, пока не комментируют, говорят, сейчас проводится проверка.

Алена Соболевская, ст. инспектор Киевского ОП

Следственным отделам Киевского отдела полиции возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 - умышленное убийство. Тело погибшего направленно в морг. В данный момент устанавливаются мотивы преступления, а также круг лиц причастных к данному преступлению.

Тем временем в патрульной полиции сообщили, что задержали одного из компании, избившей иностранцев, но его статус - толи он подозреваемый, толи свидетель, в облуправлении полиции официально пока не комментируют.