Украинские пограничники перешли в усиленный режим охраны админграницы с Крымом

Военнослужащие армейских и пограничных подразделений во вторник, 2 июня, перешли на усиленный вариант несения службы на админгранице с аннексированным Россией Крымом. Причиной усиления стало похищение россиянами солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского.

"Данная ситуация доведена до 100% личного состава. Пограничниками осуществлено усиление дополнительными пограничными нарядами, дополнительным количеством личного состава для несения службы", - рассказал "ТСН" начальник отдела пограничной службы "Чонгар" Владимир Корадини.

Напомним, в конце мая российские силовики похитили двух украинских военных: младшего сержанта Государственной пограничной службы и десантника Евгения Добринского.

Пограничника пытками пытались заставить признаться в якобы "умышленном нарушении границы". Не добившись результата, сотрудники ФСБ России отвели украинца на пункт пропуска "Каланчак".

Десантника Добринского пока что не вернули. Как сообщал журналист Юрий Бутусов, его похитили с передового наблюдательного поста "Берлога", военный нес службу один и без оружия. На месте похищения военного обнаружили следы борьбы. Бутусов предполагает, что похитители планируют использовать Добринского в пропагандистских целях.