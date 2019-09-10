Ужасное видео с камер наблюдения: на Холодной горе ребёнок попал под машину

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10 сентября 2019 г. 18:46
Автор: Александра Адамчук
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Это ужасное видео сняла камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий на Холодной горе. Маленький мальчик перебегал дорогу в неположенном месте вслед за машиной, а по встречной полосе ехала еще одна машина. Ее водитель просто не заметил ребенка и не успел быстро среагировать.

Полицейские говорят: никаких правил водитель не нарушал, этот случай доказывает, что на дороге нужно быть очень внимательным не только водителям, но и пешеходам. И добавляют - родителям важно как можно чаще разговаривать с детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения и стараться не отпускать маленьких детей на проезжую часть без присмотра.

Большинство родителей утверждают, что именно так и делают.

Оксана

Как только переходим дорогу, сразу и провожу, прям, инструктаж на месте. Это очень важно, потому что дети на дороге не всегда видны, особенно, в тёмное время суток. Очень важно, чтоб ребёнок понимал всю ответственность, которая лежит и на нем, так же поэтому объясняю, рассказываю

Елена

Как, в школе проводят, и мы дома проводим, и она знает, как переходить, то есть она все знает

Дети легко идут на контакт и понимают материал, говорят патрульные полицейские.

Вова, 8 лет

На «зелёный» можно переходить свет, а на «красный» - нельзя - А нужно переходит по зебре? - Да

Майя 8 лет

Ну, можно перебегать, можно ходит по зебре на зелёный свет, когда именно загорается на двухцветном светофоре зелёный свет

Однако иногда нужно проводить беседы еще и с родителями. Обезопасить ребенка они могут, не только рассказывая правила, а и следя за внешним видом ребенка, отмечают специалисты.

Никита Синибский, старший лейтенант полиции

Батьки завжди полвинні тримати своїх дітей за руку міцно. Не тільки за долонь, а краще за зап'ястя це робити, щоб дитина не могла вирватися, якщо щось там її на дорозі зацікавило. У темну пору доби я би дуже радив світловідбиваючі елементи на своєму одязі - це якісь брелки, наліпки, що завгодно – так, щоб бути помітним уночі

Программа "Школьный полицейский" внедряется с две тысячи шестнадцатого года. Она уже действует на территории Киева, Львова, Одессы и Ивано-Франковска. За это время, говорят полицейские, инцидентов на дороге при участии детей стало меньше.

 

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