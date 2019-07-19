 

В Австрии вертолет врезался в скалу: трое погибших

19 июля 2019 г. 13:59
Источник: РБК-Украина

В горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Самолет разбился вчера вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров. Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся.

В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.

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