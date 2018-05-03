В Балаклее слышны взрывы, жителей эвакуируют

В Балаклее опять слышны взрывы.

Об этом сообщает «Главное».

Как сообщили жители Балаклеи, в городе опять слышны взрывы, судя по всему, незапланированные.

По информации источников, на полигоне планировался подрыв боеприпаса, но вслед за этим начали детонировать другие снаряды – было слышно не менее 10 взрывов.

Также сообщается, что в городе эвакуируют местных жителей.

Как сообщил телеканалу ОТБ мэр Балаклеи Иван Столбовой, сегодня в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти со склада боеприпасов.

По словам мэра Балаклеи, сейчас в районе арсенала в двух местах возникло возгорание, которое подошло к снарядам, лежащим на территории склада. В связи с этим людей эвакуируют и забирают детей со школ.

Напомним, в городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта 2017 года взорвался крупный склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента было эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и еще двух близлежащих населенных пунктов.