В Балаклейском районе в ДТП погиб мотоциклист

11 августа 2018 г. 11:38

10 августа вблизи села Петровское Балаклейского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, 60-летний мужчина, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета", не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте.

Следственным отделением Балаклейского ОП ГУНП в Харьковской области решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

 

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