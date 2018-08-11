В Балаклейском районе в ДТП погиб мотоциклист

10 августа вблизи села Петровское Балаклейского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, 60-летний мужчина, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета", не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте.

Следственным отделением Балаклейского ОП ГУНП в Харьковской области решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.