В Балаклейском районе в ДТП погиб мотоциклист

10 августа вблизи села Петровское Балаклейского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, 60-летний мужчина, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета", не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте.
Следственным отделением Балаклейского ОП ГУНП в Харьковской области решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия устанавливают.