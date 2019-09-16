В центре Харькова Audi TT сбила людей на тротуаре: четверо пострадавших

Накануне около 22:50 в районе пересечения улиц Сумской и Ярослава Мудрого автомобиль Audi TT под управлением 23-летней женщины выехал на тротуар и сбил группу прохожих − четыре человека госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, легкие телесные повреждения получили женщины 27, 32, 47, 56-ти лет.

Предварительно установлено, что водитель Audi на момент совершения ДТП была трезвой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.