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В центре Харькова горела пятиэтажка
01 апреля 2020 г. 12:25
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Сегодня, 1 апреля, в 5:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по улице Чернышевской, 78.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в квартире на 1-м этаже жилого дома горели кухонная мебель и газовая колонка. Площадь пожара составляла 7 кв.м.
В 6:33 пожар был ликвидирован, его причина устанавливается.
Раздел:
Происшествия
Теги:
Пожар
Харьков
Чернышевская
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