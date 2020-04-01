В центре Харькова горела пятиэтажка

01 апреля 2020 г. 12:25
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Сегодня, 1 апреля, в 5:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по улице Чернышевской, 78.
 
Как сообщают в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в квартире на 1-м этаже жилого дома горели кухонная мебель и газовая колонка. Площадь пожара составляла 7 кв.м.
 
В 6:33 пожар был ликвидирован, его причина устанавливается.

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