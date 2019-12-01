В центре Киева обстреляли автомобиль: погиб ребенок

01 декабря 2019 г. 18:50
Источник: УНИАН
171 просмотр

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок, которому было 3,5 года, умер. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

"Все произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской… С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови…По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине", - говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье вечером.

На месте происшествия работает полиция.

Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или преднамеренное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.

В городе ввели оперативный план "Сирена" для поиска автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники.

Предварительно, это автомобиль Lexus.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.