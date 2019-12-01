В центре Киева обстреляли автомобиль: погиб ребенок

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок, которому было 3,5 года, умер. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

"Все произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской… С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови…По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине", - говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье вечером.

На месте происшествия работает полиция.

Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или преднамеренное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.

В городе ввели оперативный план "Сирена" для поиска автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники.

Предварительно, это автомобиль Lexus.

