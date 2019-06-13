В Чугуеве сгорел деревянный дом: на пепелище обнаружен труп

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о пожаре в частном деревянном жилом доме в Чугуеве Харьковской области поступила 12 июня в 15:31.

Дом стоял на краю города, поэтому ЧП обнаружили не сразу. К месту происшествия прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома начали разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома на площади 60 кв.метров.

В ходе ликвидации огня под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека.

По факту пожара работает следственно-оперативная группа, которая должна установить личность погибшего и окончательные обстоятельства случившегося. Причина возникновения пожара также выясняется.

Локализация огня состоялась в 15:52, ликвидация - в 18:45.