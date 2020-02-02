В Дергачах местные жители разгромили агитационную палатку, открыто уголовное дело

02 февраля 2020 г. 10:25
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В Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта во время проведения агитационной акции в Дергачах. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному поводу в полицию 1 февраля около 11-10 позвонил 44-летний житель Дергачей.

Установлено, что во время акции, которая длилась с 10:30 до 13:00 на площади Привокзальной в Дергачах, представители одной из партий раздавали прохожим брошюры. 

В какой-то момент к агитационной палатке подошли семь человек. 

Они начали словесную перепалку, потом завалили палатку и разбросали печатную продукцию, находившуюся в ней.

Как рассказал в Фейсбук пророссийский блогер Анатолий Шарий, речь идет о нападении на его палатку.

Личности участников конфликта правоохранители установили. По данным полиции, это местные жители в возрасте от 29 до 53 лет. 

Как сообщается,  три человека уже дали показания по поводу инцидента, другие же отказались. Все семеро участников конфликта получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдел полиции.

По факту происшествия следователи Дергачевского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 

Отмесается, что к материалам уголовного производства приобщены видеозаписи мобильного телефона одного из свидетелей и с камеры видеонаблюдения.

Также видео данного происшествия было опубликовано в соцсетях. 

 

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