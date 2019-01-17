В Дергачевском районе мужчина убил свою мать

15 января в полицию обратился 36-летний житель села Ветеринарное и сообщил о том, что он обнаружил свою 61-летнюю мать мертвой.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили на теле женщины многочисленные повреждения, в результате которых наступила смерть женщины.
Следователь выяснил, что погибшая проживала вместе с сыном. Они злоупотребляли алкогольными напитками и конфликтовали между собой.
В ходе следствия правоохранители установили, что преступление совершил сам заявитель - сын погибшей, который находился в момент его совершения в нетрезвом состоянии.
Поссорившись с матерью, он набросился на нее с кулаками, а потом избил деревянной палкой.
Чтобы скрыть свою причастность к совершению преступления, мужчина сообщил в полицию о том, что нашел мать мертвой.
Изъятые вещественные доказательства следователи направили на экспертизу.
Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении в совершении убийства матери.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.