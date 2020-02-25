В Харькове из-за непогоды упало 13 деревьев

25 февраля 2020 г. 10:43
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В Харькове из-за сильного ветра, бушевавшего накануне вечером и ночью, по состоянию на 9:00 25 февраля, повалено 13 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте коммунального хозяйства, деревья упали во всех районах города, и  наибольшее их количество – по три случая - были зафиксированы в Слободском и Индустриальном районах.

В частности, деревья упали в Александровском сквере, на пр. Гагарина, ул. Библика, ул. Полевой, ул. 12 Апреля и ул. Костычева.

Также по несколько деревьев упало в Московском и Киевском районах, в том числе по Салтовскому шоссе, ул. Героев Труда, ул. Валентиновской и ул. Проскуры.

Кроме того, в результате непогоды с деревьев упали семь крупных веток.

По информации департамента, на данный момент большая часть упавших деревьев уже распилена и вывезена, оставшиеся будут убраны в ближайшее время.

Как отмечается, пострадавших в результате падения деревьев нет. 

 

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